Attenzione al malware MosaicLoader nascosto negli annunci nei motori di ricerca

(Di sabato 31 luglio 2021) MosaicLoader può essere utilizzato per rubare password, criptovalute e per distribuire trojan Una forma diappena scoperta fornita alle vittime tramitenei risultati diviene utilizzata come gateway per il furto di password, l’installazione di estrattori di criptovaluta e la distribuzione ditrojan aggiuntivi. Dettagliato dalla società di sicurezza informatica Bitdefender, il– che prende di mira Windows – è stato soprannominato MosaicLoader e ha infettato vittime in tutto il mondo mentre i responsabili tentano di compromettere il maggior numero possibile di ...

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione malware

..., tentativi di phishing e via dicendo. Come fare, quindi, per far sì che si possa avere un ... serve seguire conle buone pratiche che consentono di mantenerci alla larga da ogni ...... come dimostrato dalPython WildPressure supportato da macOS. Oltre ad alcuni attacchi mirati alla supply - chain che hanno attirato l'a livello mondiale, gli esperti di Kaspersky ...Storie di uno smaschera-truffe che si fa fregare, dei movimenti dei collettivi hacker multimilionari, dell'abuso dei servizi di accessibilità per rubare denaro e del servizio ransomware che tutti poss ...Il nuovo virus Android sta mettendo KO tutti gli smartphone. Gli utenti devono prestare molta attenzione a questa minaccia ...