Atletica, Olimpiadi Tokyo. Yadisleidy Pedroso: "Peccato per il decimo ostacolo, ma in azzurro mi trasformo" (Di sabato 31 luglio 2021) Passa con il brivido Yadisleidy Pedroso nei 400 metri ad ostacoli. La detentrice del record nazionale in 54"54 avanza alle semifinali di specialità, al termine di una prova per nulla eccezionale: quinto posto nella prima batteria, alle spalle dell'ucraina Viktoryia Tkachuk, vincitrice in 54"80, della colombiana Melissa Gonzalez (55"32), della statunitense Anna Cockrell (55"37) e della canadese Sage Watson (55"54). Il 55"57 dell'azzurra, che diventa il suo personale in questo 2021, è però abbastanza per staccare il pass per il penultimo atto, essendo uno dei quattro migliori tempi rientrati nel discorso ripescaggi; l'ostacolista originaria di L'Avana ...

