Atletica, Olimpiadi Tokyo: sospesa Blessing Okagbare. La nigeriana positiva al doping (Di sabato 31 luglio 2021) Finisce qui l’Olimpiade di Blessing Okagbare. La sprintista nigeriana avrebbe dovuto svolgere nella giornata di oggi sabato 31 luglio la semifinale dei 100 metri di Atletica leggera a Tokyo 2020, ma è stata sospesa ufficialmente per doping. Nello specifico l’atleta, che a Pechino 2008 ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo, è risultata positiva all‘ormone della crescita in un controllo antidoping svolto lo scorso 19 luglio. Proprio ieri aveva vinto agilmente la sua batteria di qualificazione registrando il tempo di ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Finisce qui l’Olimpiade di. La sprintistaavrebbe dovuto svolgere nella giornata di oggi sabato 31 luglio la semifinale dei 100 metri dileggera a2020, ma è stataufficialmente per. Nello specifico l’atleta, che a Pechino 2008 ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo, è risultataall‘ormone della crescita in un controllo antisvolto lo scorso 19 luglio. Proprio ieri aveva vinto agilmente la sua batteria di qualificazione registrando il tempo di ...

