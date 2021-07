Atletica, Olimpiadi Tokyo: Marcell Jacobs nella terza batteria. Avversari, accrediti, regolamento e orario d’inizio (Di sabato 31 luglio 2021) Marcell Jacobs si sta preparando per fare il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il velocista italiano sarà impegnato nelle batterie dei 100 metri, l’appuntamento è per sabato 31 luglio alle ore 13.01 italiane (in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi). L’azzurro è stato inserito nella terza batteria, scatterà dalla quarta corsia. Il primatista nazionale (9.95 due mesi fa a Savona) vanta il miglior tempo di accredito in quella serie insieme al giapponese Ryota Yamagata, anch’egli capace di correre 9.95 in stagione e pronto a esaltarsi in casa dalla corsia ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021)si sta preparando per fare il proprio esordio alledi2021. Il velocista italiano sarà impegnato nelle batterie dei 100 metri, l’appuntamento è per sabato 31 luglio alle ore 13.01 italiane (in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi). L’azzurro è stato inserito, scatterà dalla quarta corsia. Il primatista nazionale (9.95 due mesi fa a Savona) vanta il miglior tempo di accredito in quella serie insieme al giapponese Ryota Yamagata, anch’egli capace di correre 9.95 in stagione e pronto a esaltarsi in casa dalla corsia ...

