Atletica, Olimpiadi Tokyo. Luminosa Bogliolo: “Partita piano per non rischiare la squalifica” (Di sabato 31 luglio 2021) Proseguono i Giochi Olimpici di Luminosa Bogliolo. L’atleta ligure avanza fino alle semifinali dei 110 metri ad ostacoli con il tempo di 12.93; un crono che le permette di chiudere la sua batteria al terzo posto, alle spalle della statunitense Kendra Harrison, vincitrice in 12.74, e dell’australiana Elizabeth Clay, seconda in 12.87. Gara iniziata in salita per l’ostacolista azzurra, Partita lentamente dai blocchi per non rischiare la squalifica per falsa partenza, ma ha recuperato piano piano. La stessa Bogliolo spiega cosa ha provato in quel momento: ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Proseguono i Giochi Olimpici di. L’atleta ligure avanza fino alle semifinali dei 110 metri ad ostacoli con il tempo di 12.93; un crono che le permette di chiudere la sua batteria al terzo posto, alle spalle della statunitense Kendra Harrison, vincitrice in 12.74, e dell’australiana Elizabeth Clay, seconda in 12.87. Gara iniziata in salita per l’ostacolista azzurra,lentamente dai blocchi per nonlaper falsa partenza, ma ha recuperato. La stessaspiega cosa ha provato in quel momento: ...

