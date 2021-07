Atletica, Olimpiadi Tokyo: Luminosa Bogliolo in semifinale sui 100 ostacoli, eliminata Di Lazzaro (Di sabato 31 luglio 2021) Luminosa Bogliolo fa il suo con grande facilità, esce bene dai blocchi di partenza (0.153 il tempo di reazione) e interpreta una buona gara, riuscendo a chiudere in 12.93. La ligue si qualifica con facilità alle semifinali dei 100 metri ostacoli alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Sono tempi che l’azzurra ha nelle corde e che ormai firma con continuità, anche se per sperare in qualcosa in più bisognerà provare a firmare il record italiano, obiettivo attorno al quale si aggira da ormai un paio di stagione. La 26enne chiude in terza posizione e strappa direttamente la qualificazione alle semifinali (passavano le ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021)fa il suo con grande facilità, esce bene dai blocchi di partenza (0.153 il tempo di reazione) e interpreta una buona gara, riuscendo a chiudere in 12.93. La ligue si qualifica con facilità alle semifinali dei 100 metrialledi2021. Sono tempi che l’azzurra ha nelle corde e che ormai firma con continuità, anche se per sperare in qualcosa in più bisognerà provare a firmare il record italiano, obiettivo attorno al quale si aggira da ormai un paio di stagione. La 26enne chiude in terza posizione e strappa direttamente la qualificazione alle semifinali (passavano le ...

