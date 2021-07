Atletica, Olimpiadi Tokyo. Linda Olivieri: “L’obiettivo è realizzare il mio primato personale. Non ho niente da perdere” (Di sabato 31 luglio 2021) La seconda giornata di gare per quanto riguarda l’Atletica leggera ha regalato all’Italia il passaggio in semifinale dei 400 metri ostacoli femminili alle due azzurre Linda Olivieri e Yadisleidis Pedroso. Tradita da un robusto contatto con il terzo ostacolo Eleonora Marchiando, costretta dunque alla resa. A qualificarsi alle semifinali sono state le prime tre classificate di ogni batteria e i quattro migliori tempi di ripescaggio. Linda Olivieri è partita scegliendo la strada della prudenza: il cambio di ritmo è arrivato tra il settimo e l’ottavo ostacolo, ma è soprattutto negli ultimi 40 metri che la ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) La seconda giornata di gare per quanto riguarda l’leggera ha regalato all’Italia il passaggio in semifinale dei 400 metri ostacoli femminili alle due azzurree Yadisleidis Pedroso. Tradita da un robusto contatto con il terzo ostacolo Eleonora Marchiando, costretta dunque alla resa. A qualificarsi alle semifinali sono state le prime tre classificate di ogni batteria e i quattro migliori tempi di ripescaggio.è partita scegliendo la strada della prudenza: il cambio di ritmo è arrivato tra il settimo e l’ottavo ostacolo, ma è soprattutto negli ultimi 40 metri che la ...

