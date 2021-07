Atletica, Olimpiadi Tokyo: Filippo Randazzo vola in finale nel lungo! 8.10 d’assalto, Echevarria mostruoso (Di sabato 31 luglio 2021) Filippo Randazzo stacca brillantemente il pass per la finale del salto in lungo alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurro si è ben distinto durante il turno di qualificazione in terra giapponese e al primo tentativo a disposizione ha timbrato un interessante 8.10 metri che gli ha permesso di guadagnarsi l’accesso all’atto conclusivo in programma lunedì 2 agosto (ore 03.20): preso perfettamente l’asse di battuta concedendo appena un centimetro dopo un’ottima rincorsa, bella fase di volo e atterraggio solido. Il siciliano si è spinto ad appena due centimetri dal suo personale siglato lo scorso anno a Savona, ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021)stacca brillantemente il pass per ladel salto in lungo alledi2021. L’azzurro si è ben distinto durante il turno di qualificazione in terra giapponese e al primo tentativo a disposizione ha timbrato un interessante 8.10 metri che gli ha permesso di guadagnarsi l’accesso all’atto conclusivo in programma lunedì 2 agosto (ore 03.20): preso perfettamente l’asse di battuta concedendo appena un centimetro dopo un’ottima rincorsa, bella fase di volo e atterraggio solido. Il siciliano si è spinto ad appena due centimetri dal suo personale siglato lo scorso anno a Savona, ...

Advertising

Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Gazzetta_it : #Jacobs apre le ali: “Non sento le pressioni, so che valgo la finale” #Tokyo2020 - Eurosport_IT : AVVISTATO DISCO VOLANTE A TOKYO, ED È ITALIANO???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam |… - mayafoxqua_m : RT @atleticaitalia: #atletica ?? MARCELL JACOBS 9.94 RECORD ITALIANO DEI 100 ALLE OLIMPIADI ?? è in semifinale!!! ?? A #Tokyo2020 torna in p… - CorSport : #Jacobs fa sognare: tempo super e record italiano alle #Olimpiadi!?? -