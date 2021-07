Atletica, Olimpiadi Tokyo: Elena Bellò chiude al 6° posto la semifinale degli 800 metri. L’azzurra fuori dalla finale (Di sabato 31 luglio 2021) Niente finale per Elena Bellò che ha chiuso al 6° posto la prima semifinale degli 800 metri femminili delle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurra ha chiuso la sua gara con il tempo di 2’02”35. La 24enne nativa di Schio ha tenuto bene nel primo giro ma nella seconda parte di gara non è riuscita a tenere il ritmo delle avversarie, salvo risalire prepotentemente nel rettilineo finale. Bellò ha tenuto con grande grinta anche se non è riuscita a centrare l’obiettivo ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Nienteperche ha chiuso al 6°la prima800femminili dellediha chiuso la sua gara con il tempo di 2’02”35. La 24enne nativa di Schio ha tenuto bene nel primo giro ma nella seconda parte di gara non è riuscita a tenere il ritmo delle avversarie, salvo risalire prepotentemente nel rettilineoha tenuto con grande grinta anche se non è riuscita a centrare l’obiettivo ...

Advertising

Gazzetta_it : #Jacobs apre le ali: “Non sento le pressioni, so che valgo la finale” #Tokyo2020 - LoredanaOcchion : RT @atleticaitalia: #atletica ?? MARCELL JACOBS 9.94 RECORD ITALIANO DEI 100 ALLE OLIMPIADI ?? è in semifinale!!! ?? A #Tokyo2020 torna in p… - ColRigori : Ma anche a voi Tilli sembra che abbia lo stesso timbro di voce di Vittorio Sgarbi? #Olympics #Tokyo2020 #Olimpiadi #atletica - Maiosopraosotto : C'è sentore di squalifica #atletica #tokyo2020? #olimpiadi #giochiolimpici? #rai2 - paulodiorweston : RT @SkySport: Tokyo 2020, semifinale e record italiano nei 100 per Marcell #Jacobs. Avanti anche #Tortu #SkySport #Tokyo2020 -