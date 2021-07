Atletica, Olimpiadi Tokyo: Elaine Thompson stravolge i 100 metri! Spaziale 10.61, Fraser-Pryce si arrende (Di sabato 31 luglio 2021) Incredibile tripletta della Giamaica sui 100 metri femminili alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gara letteralmente da incorniciare, caratterizzata da tempi inverosimili nonostante un vento contrario di -0,6 m/s. Elaine Thompson-Herah non era la più accreditata della vigilia, ma è riuscita nell’impresa di conquistare la medaglia d’oro dopo il sigillo di Rio 2016 (in quell’occasione firmò la doppietta con i 200). La 29enne ha avuto la personalità di affiancare la connazionale Shelly-Ann Fraser-Pryce, grande favorita della vigilia, e le ha messo pressione nei primi 30 metri. A quel punto la ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Incredibile tripletta della Giamaica sui 100 metri femminili alledi2021. Gara letteralmente da incorniciare, caratterizzata da tempi inverosimili nonostante un vento contrario di -0,6 m/s.-Herah non era la più accreditata della vigilia, ma è riuscita nell’impresa di conquistare la medaglia d’oro dopo il sigillo di Rio 2016 (in quell’occasione firmò la doppietta con i 200). La 29enne ha avuto la personalità di affiancare la connazionale Shelly-Ann, grande favorita della vigilia, e le ha messo pressione nei primi 30 metri. A quel punto la ...

