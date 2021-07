Atletica, Olimpiadi Tokyo: doppietta svedese nel lancio del disco. Oro per Stahl, argento per Pettersson (Di sabato 31 luglio 2021) Dominio Svezia nella finale del lancio del disco delle Olimpiadi di Tokyo. Successo per Daniele Stahl che al secondo tentativo ha ottenuto un ottimo 68,90 metri. Un lancio che è valso l’oro olimpico per il nordeuropeo che si conferma il migliore dopo il trionfo ai mondiali del 2019. Alle sue spalle il connazionale Simon Pettersson che dopo essere rimasto in quarta posizione per gran parte della gara, al penultimo tentativo ha trovato il lancio buono. Il suo disco è volato lontanissimo fino a 67,39 metri, misura che ha dato forma alla ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Dominio Svezia nella finale deldeldelledi. Successo per Danieleche al secondo tentativo ha ottenuto un ottimo 68,90 metri. Unche è valso l’oro olimpico per il nordeuropeo che si conferma il migliore dopo il trionfo ai mondiali del 2019. Alle sue spalle il connazionale Simonche dopo essere rimasto in quarta posizione per gran parte della gara, al penultimo tentativo ha trovato ilbuono. Il suoè volato lontanissimo fino a 67,39 metri, misura che ha dato forma alla ...

