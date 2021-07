Atletica, Olimpiadi Tokyo: Anna Bongiorni sfuma il sogno finale. L’azzurra chiude ottava nella semifinale dei 100 metri (Di sabato 31 luglio 2021) Si chiude con un ottavo posto in semifinale l’avventura di Anna Bongiorni alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurra è stata autrice di una prova discreta fermando il cronometro sul tempo di 11”38. Lontana dalla seconda piazza che le sarebbe valsa la qualificazione diretta per la finale. La velocista azzurra può ritenersi soddisfatta comunque di quanto fatto in questa rassegna a cinque cerchi, nella quale ha dimostrato di aver raggiunto una certa maturità. Al momento le avversarie, in particolare le giamaicane, sono fuori portata ma questo può ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Sicon un ottavo posto in semil’avventura diallediè stata autrice di una prova discreta fermando il cronometro sul tempo di 11”38. Lontana dalla seconda piazza che le sarebbe valsa la qualificazione diretta per la. La velocista azzurra può ritenersi soddisfatta comunque di quanto fatto in questa rassegna a cinque cerchi,quale ha dimostrato di aver raggiunto una certa maturità. Al momento le avversarie, in particolare le giamaicane, sono fuori portata ma questo può ...

