Atletica, Olimpiadi Tokyo: Anna Bongiorni commenta la sua prova. “Non è facile correre in una semifinale olimpica” (Di sabato 31 luglio 2021) Si conclude il cammino di Anna Bongiorni a Tokyo 2021. L’azzurra, specialista dei 100 metri di Atletica leggera, ha chiuso la semifinale ottenendo l’ottavo posto fermando il suo cronometro sul tempo di 11?38. Una eliminazione che non brucia in quanto la toscana, autrice di una prova assolutamente sufficiente, ha dimostrato grande maturità non sfigurando con delle avversarie in questo momento fuori dalla sua portata. Un debutto olimpico dunque che certamente non si dimenticherà la velocista classe 1993, consapevole dei suoi mezzi e delle sue potenzialità: “Credo di essere stata fortunata ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Si conclude il cammino di2021. L’azzurra, specialista dei 100 metri dileggera, ha chiuso laottenendo l’ottavo posto fermando il suo cronometro sul tempo di 11?38. Una eliminazione che non brucia in quanto la toscana, autrice di unaassolutamente sufficiente, ha dimostrato grande maturità non sfigurando con delle avversarie in questo momento fuori dalla sua portata. Un debutto olimpico dunque che certamente non si dimenticherà la velocista classe 1993, consapevole dei suoi mezzi e delle sue potenzialità: “Credo di essere stata fortunata ...

Gazzetta_it : #Jacobs apre le ali: “Non sento le pressioni, so che valgo la finale” #Tokyo2020 - lorepregliasco : Che mito Elisabetta Caporale. Quante Olimpiadi, Mondiali, Europei di atletica e nuoto vissute in tv insieme a lei #Tokyo2020 - SkySport : Tokyo 2020, semifinale e record italiano nei 100 per Marcell #Jacobs. Avanti anche #Tortu #SkySport #Tokyo2020 - Maiosopraosotto : #aggiornamento #atletica: battuto di UN CENTESIMO di secondo il record olimpico di Florence Griffith J. (10.62) a S… - eleonora1684 : Ma quindi podio tutto per la Jamaica?! ma wow #Olimpiadi #Olympics #Tokyo2020 #giochiolimpici #TokyoOlympics… -