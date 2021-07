Atletica, Olimpiadi Tokyo 2020, Filippo Randazzo: “Il mio obiettivo adesso è dare tutto” (Di sabato 31 luglio 2021) Filippo Randazzo esprime il proprio parere dopo le qualificazioni del salto in lungo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro accede alla finale firmando una prestazione a solo due centimetri dal proprio record personale. L’azzurro mostra la propria gioia ai microfoni della FIDAL affermando: “Fare quasi la misura di qualificazione alle Olimpiadi, al primo salto, è un sogno. Ma io ho lavorato tanto, in questa stagione, su questo sogno.” Il nostro connazionale ha continuato dicendo: “Ho puntato sulla costanza, in ogni gara. Entrare nei 12 mi riempie di soddisfazione. Non ho fatto il terzo ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021)esprime il proprio parere dopo le qualificazioni del salto in lungo alledi. L’azzurro accede alla finale firmando una prestazione a solo due centimetri dal proprio record personale. L’azzurro mostra la propria gioia ai microfoni della FIDAL affermando: “Fare quasi la misura di qualificazione alle, al primo salto, è un sogno. Ma io ho lavorato tanto, in questa stagione, su questo sogno.” Il nostro connazionale ha continuato dicendo: “Ho puntato sulla costanza, in ogni gara. Entrare nei 12 mi riempie di soddisfazione. Non ho fatto il terzo ...

