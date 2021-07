Atletica, Marcell Jacobs: “Nel finale ho controllato. Non pensavo di aver corso così forte” (Di sabato 31 luglio 2021) Marcell Jacobs ha tuonato nelle batterie dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e ha firmato in maniera perentoria il nuovo record italiano. Il velocista è uscito bene dai blocchi di partenza e si è distinto sul lanciato, poi ha amministrato nel finale ed è comunque riuscito a firmare un magistrale 9.94. Il nativo di El Paso ha così migliorato di un centesimo il suo precedente primato, siglato un paio di mesi fa a Savona, e nell’occasione più importante della carriera ha dimostrato di poter sognare davvero in grande. L’azzurro ha tutte le carte in regola per cercare di conquistare una medaglia, sta vivendo un ottimo ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021)ha tuonato nelle batterie dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e ha firmato in maniera perentoria il nuovo record italiano. Il velocista è uscito bene dai blocchi di partenza e si è distinto sul lanciato, poi ha amministrato neled è comunque riuscito a firmare un magistrale 9.94. Il nativo di El Paso hamigliorato di un centesimo il suo precedente primato, siglato un paio di mesi fa a Savona, e nell’occasione più importante della carriera ha dimostrato di poter sognare davvero in grande. L’azzurro ha tutte le carte in regola per cercare di conquistare una medaglia, sta vivendo un ottimo ...

