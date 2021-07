Atletica | Elena Bellò | “Penso di aver fatto una buona volata | ma sognavo qualcosa di completamente diverso”

(Di sabato 31 luglio 2021)non è riuscita a centrare la finale negli 800 metri. L’azzurra ha chiuso la sua gara con il sesto tempo, vale a dire 2’02”35. La nativa di Schio era partita molto bene, ma nel secondo giro non è riuscita a tenere testa alle più forti. Per potersi qualificare all’atto conclusivo, d’altronde,avrebbe dovuto realizzare un tempo inferiore ai due minuti. Parliamo, dunque, di un’impresa quasi impossibile. Queste le dichiarazioni rilasciate da, ai microfoni Rai, dopo la sua prova: “Immaginavo una gara totalmente diversa. Sapevo che le migliori avrebberotempi veramente importanti e ...

IL CALENDARIO DELL'GLI ITALIANI IN GARA IL 31 LUGLIO IL MEDAGLIERE Grandi soddisfazioni ... Nella semifinale degli 800 metri femminili parte beneBellò che subisce successivamente il ...Il quartetto composto da T homas Ceccon, Nicolò Martinenghi,Di Liddo e Federica Pellegrini ...Luminosa Bogliolo si è qualificata per le semifinali dei 100 metri ostacoli. L'azzurra ha ...Elena Bellò non è riuscita a centrare la finale negli 800 metri. L’azzurra ha chiuso la sua gara con il sesto tempo, vale a dire 2’02”35. La nativa di Schio era partita molto bene, ma nel secondo giro ...Grande serata azzurra ai Giochi Olimpici di Tokyo. La ribalta è soprattutto - ma non solo - di Marcell Jacobs, che splende in pista segnando, nelle batterie dei 100, un 9.94 che ...