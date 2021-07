Atletica, Claudio Stecchi eliminato alle Olimpiadi: no misura per l’azzurro, 5.30 invalicabile (Di sabato 31 luglio 2021) Claudio Michel Stecchi termina mestamente la sua avventura alle Olimpiadi di Tokyo 2021, concludendo senza misura le qualificazioni del salto con l’asta. l’azzurro si era operato al ginocchio sinistro nel mese di febbraio e prima della partenza per il Giappone era riuscito a disputare soltanto una gara, fermandosi a 5.40 metri. Il toscano non poteva essere ai livelli di forma dello scorso 8 settembre 2020, quando divenne il secondo italiano di sempre superando 5.82 metri. Nel Sol Levante l’abbordabile quota di 5.30 si è rivelata insormontabile, i tre nulli in cui è incappato sono stati ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021)Micheltermina mestamente la sua avventuradi Tokyo 2021, concludendo senzale qualificazioni del salto con l’asta.si era operato al ginocchio sinistro nel mese di febbraio e prima della partenza per il Giappone era riuscito a disputare soltanto una gara, fermandosi a 5.40 metri. Il toscano non poteva essere ai livelli di forma dello scorso 8 settembre 2020, quando divenne il secondo italiano di sempre superando 5.82 metri. Nel Sol Levante l’abbordabile quota di 5.30 si è rivelata insormontabile, i tre nulli in cui è incappato sono stati ...

Advertising

azzurridigloria : Le qualificazioni del salto con l’asta di Claudio Michel #Stecchi terminano subito. L’azzurro non riesce a saltare… - ilGiunco : Pannozzo in partenza per i Giochi #Olimpici, seguirà i maratoneti azzurri - #GROSSETO – Ancora un prestigioso ricon… -