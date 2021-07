Atalanta | ufficiale Lovato dall’Hellas Verona per 8 milioni più tre di bonus

(Di sabato 31 luglio 2021) E’ arrivata l’ufficialità da parte dell’: Matteoè un nuovo giocatore dei nerazzurri. Il difensore è arrivato a titolo definitivoper 8più 3 dial raggiungimento di obiettivi individuali e di squadra, col 15 per cento della vendita da ripartire tra Padova e Genoa. Il 21enne ha firmato un contratto quadriennale con opzione. SportFace.

L'Atalanta ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo di Matteo Lovato dall'Hellas Verona. Il ventunenne difensore centrale nativo di Monselice, costato 8 milioni più 3 di bonus al ...Ecco la nota dei bergamaschi: "Atalanta B.C. comunica l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Matteo Lovato dall'Hellas Verona. Nato a Monselice il 14 febbraio 2000, Matteo è un difensore ...Il giovane difensore italiano lascia ufficialmente l'Hellas Verona per trasferirsi all'Atalanta allenata da mister Gian Piero Gasperini.