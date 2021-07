Atalanta, Gasperini: «Romero torna. La sua decisione sarà importante» (Di sabato 31 luglio 2021) Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato della possibile trattativa che porterebbe Romero al Tottenham: le sue dichiarazioni Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa dopo l’amichevole tra Atalanta e Pordenone, ha parlato della possibile cessione al Tottenham di Cristian Romero. Le sue dichiarazioni sul difensore che potrebbe approdare alla corte di Paratici, con Demiral possibile sostituto. «Romero sarà con noi lunedì e penso che la decisione del giocatore sarà importante per capire ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021), tecnico dell’, ha parlato della possibile trattativa che porterebbeal Tottenham: le sue dichiarazioni Gian Piero, intervenuto in conferenza stampa dopo l’amichevole trae Pordenone, ha parlato della possibile cessione al Tottenham di Cristian. Le sue dichiarazioni sul difensore che potrebbe approdare alla corte di Paratici, con Demiral possibile sostituto. «con noi lunedì e penso che ladel giocatoreper capire ...

