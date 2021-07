Atalanta | Gasperini | “Cessione Romero? Voglio prima parlare con lui”

(Di sabato 31 luglio 2021) Dopo il successo in amichevole contro il Pordenone, Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato anche di mercato in conferenza stampa partendo dache potrebbe essere ceduto. “Non ho ancora visto, lo vedrò...

Commenta per primo L'allenatore dell'Gian Pieroha parlato della possibile imminente partenza del difensore Cristian Romero in direzione Tottenham, al termine dell'amichevole odierna contro il Pordenone: 'Non lo ho ...(P), 29 st Kovalenko (A)(3 - 4 - 1 - 2): Rossi; Sutalo (dal 46' Lovato), Djimsiti (dall'... All.:Pordenone (4 - 4 - 2): Perisan (dall'80' Bindi); Biondi, Vogliacco (dall'80' ...L'allenatore dell'Atalanta, intervenuto in conferenza stampa dopo il test contro il Pordenone, ha comunicato la scelta di Josip Ilicic.Josip Ilicic non sarà più un calciatore dell’Atalanta. E’ giusta al termine l’esperienza entusiasmante del calciatore con la maglia nerazzurra, è stato protagonista di ottime stagioni e anche di qualc ...