Atalanta | Gasperini annuncia l’addio di Ilicic | sarà rossonero?

(Di sabato 31 luglio 2021) Josipnonpiù un calciatore dell’. E’ arrivata al termine l’esperienza entusiasmante del calciatore con la maglia nerazzurra, è stato protagonista di ottime stagioni e anche di qualche problema dal punto di vista personale. Ma adesso è tutto superato e lo sloveno ha intenzione di chiudere la carriera in una squadra di altissimo livello, in grado di lottare per lo scudetto.è finito nel mirino del Milan, sono in corso trattative tra i club, mentre il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento. L’ha vinto in amichevole contro il Pordenone, ma le indicazioni più ...

Commenta per primo L'allenatore dell'Gian Pieroha parlato della possibile imminente partenza del difensore Cristian Romero in direzione Tottenham, al termine dell'amichevole odierna contro il Pordenone: 'Non lo ho ...(P), 29 st Kovalenko (A)(3 - 4 - 1 - 2): Rossi; Sutalo (dal 46' Lovato), Djimsiti (dall'... All.:Pordenone (4 - 4 - 2): Perisan (dall'80' Bindi); Biondi, Vogliacco (dall'80' ...Cristian Romero può davvero lasciare l’Atalanta. In conferenza dopo l’amichevole di oggi, Gian Piero Gasperini ne ha parlato così: “Romero non l’ho ancora visto, lo vedrò lunedì e credo che conterà ...Josip Ilicic non sarà più un calciatore dell’Atalanta. E’ arrivata al termine l’esperienza entusiasmante del calciatore con la maglia nerazzurra, è stato protagonista di ottime stagioni e anche di qua ...