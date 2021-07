Assicurazioni sanitarie, cicli di radioterapia autorizzati una seduta alla volta e asportazioni di sospetti melanomi non risarcite: “Estetiche” (Di sabato 31 luglio 2021) “Se escludiamo che la ragione di questo sia l’incapacità di operatori e consulenti Rbm, resta un’unica ipotesi: tutto ciò fa capo ad un’azione congiunta per prevaricare l’iscritto, assillarlo con ogni mezzo e con il solo unico obiettivo di indurlo a rinunciare al rimborso. In breve: fare di tutto per non pagare”. Lo sfogo di un consumatore cliente di Intesa Sanpaolo Rbm Salute sintetizza efficacemente quanto denunciato da Altroconsumo all’Antitrust, che a sua volta ha comminato alla compagnia assicurativa sanitaria del primo gruppo bancario italiano una sanzione di 5 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette, mentre al fornitore di Rbm, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) “Se escludiamo che la ragione di questo sia l’incapacità di operatori e consulenti Rbm, resta un’unica ipotesi: tutto ciò fa capo ad un’azione congiunta per prevaricare l’iscritto, assillarlo con ogni mezzo e con il solo unico obiettivo di indurlo a rinunciare al rimborso. In breve: fare di tutto per non pagare”. Lo sfogo di un consumatore cliente di Intesa Sanpaolo Rbm Salute sintetizza efficacemente quanto denunciato da Altroconsumo all’Antitrust, che a suaha comminatocompagnia assicurativa sanitaria del primo gruppo bancario italiano una sanzione di 5 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette, mentre al fornitore di Rbm, il ...

Assicurazioni sanitarie, multa dell'Antitrust a Intesa Sp Rbm Salute e Previmedical Rai News Assicurazioni sanitarie, l'Antitrust interviene contro pratiche scorrette (Teleborsa) - L'Antitrust ha comminato una sanzione di 5 milioni di euro nei confronti di Intesa Sanpaolo RBM Salute, compagnia assicurativa specializzata nell'assicurazione sanitaria, e di 1 milione ...

Il Covid e le nostre scelte per reagire Il Pnrr ha previsto ambiziosi investimenti per rafforzare la sanità pubblica, ma per ora non si è visto alcun piano dettagliato. La proposta di creare una Unione europea della salute segna il passo: r ...

