Ascolti tv | venerdì 30 luglio 2021 prima serata

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 31 luglio 2021) Dopo glivisti di giovedì, andiamo a vedere anche quali sono stati i programmi chehanno avuto maggiori. Partiamo dai canali RAI. Il programma condotto da Carlo Conti,in onda su Rai 1, Top Dieci ha registrato 2.194.000 telespettatori, per uno share del 14,98%. Continuano poi le olimpiadi su Rai 2. Il circolo degli anelli ha registrato un netto di 906.000 telespettatori, per uno share del 6,12%. Per Rai 3 La Grande Storia – Dio salvi la Regina ha avuto uno sgare del 4.94% di share, pari a 780.000 telespettatori. Passando per i canali Mediaset, la serie in onda su Canale 5 Inès dell’anima mia ha avuto un picco ...