Ascolti TV | Venerdì 30 luglio 2021. La replica di Top Dieci (15%) meglio del debutto di Ines dell’Anima Mia (10.7%) (Di sabato 31 luglio 2021) Carlo Conti Nella serata di ieri, Venerdì 30 luglio 2021, su Rai1 Top Dieci ha conquistato 2.194.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 Ines dell’Anima Mia ha raccolto davanti al video 1.597.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 906.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di 1.227.000 spettatori (8.2%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 780.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Terzo Indizio totalizza un a.m. di 692.000 spettatori con il 4.6% di ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 31 luglio 2021) Carlo Conti Nella serata di ieri,30, su Rai1 Topha conquistato 2.194.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5Mia ha raccolto davanti al video 1.597.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 906.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di 1.227.000 spettatori (8.2%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 780.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Terzo Indizio totalizza un a.m. di 692.000 spettatori con il 4.6% di ...

Advertising

fabiofabbretti : Dopo un ottimo avvio, #MorningNews ha smesso di ingranare (ieri 10.4% e 8.9%) contro i non esaltanti… - Mattiabuonocore : Morning News cala all’8.9% nella seconda parte (prima 10.4%), Dedicato non ne approfitta (10.2%). Domina il beach… - fabiofabbretti : #TopDieci in replica vince la serata di ieri con il 15% di share. #InesDellAnimaMia debutta al 10.7%. Ottimo… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Ines dell’anima mia parte dal 10.7%, Top Dieci vince col 15% - CorriereCitta : Ascolti tv venerdì 30 luglio 2021: Olimpiadi di Tokyo 2020, Top Dieci, Ines dell’Anima Mia, tutti i dati Auditel e … -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Venerdì Ascolti tv venerdì 30 luglio 2021: Olimpiadi di Tokyo 2020, Top Dieci, Ines dell'Anima Mia, tutti i dati Auditel e Share Ascolti Tv venerdi 30 luglio 2021 , vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti televisivi. Ampia come sempre è stata l'offerta dei principali network generalisti, dai film di maggior successo ai format tra i più amati dal pubblico. Ti ricordiamo che se non visualizzi i ...

Il lungo weekend della Notte Rosa: tutti gli eventi in riviera Per i concerti all'alba, domenica alle ore 5.57 nel Cortile della Rocca di Bertinoro, "Ascolti ... Venerdì 30 e sabato 31 luglio diversi punti del lungomare Spadazzi saranno animati da emozionanti e ...

Ascolti Tv venerdì 23 luglio RAI - Radiotelevisione Italiana Tv venerdi 30 luglio 2021 , vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Ampia come sempre è stata l'offerta dei principali network generalisti, dai film di maggior successo ai format tra i più amati dal pubblico. Ti ricordiamo che se non visualizzi i ...Per i concerti all'alba, domenica alle ore 5.57 nel Cortile della Rocca di Bertinoro, "...30 e sabato 31 luglio diversi punti del lungomare Spadazzi saranno animati da emozionanti e ...