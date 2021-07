Ascolti tv ieri 30 luglio | Ines dell’Anima Mia non brilla | è crisi per Canale 5

Advertising

zazoomblog : Ascolti TV: dati Auditel di ieri venerdì 30 luglio 2021 - #Ascolti #Auditel #venerdì #luglio - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Venerdì 30 Luglio 2.278.000 telespettatori (17.5%) hanno visto ieri un nuovo episodio di #UnaVita - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Venerdì 30 Luglio #ReazioneACatena ha registrato nella puntata di ieri 2.994.000 telespettatori con… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Venerdì 30 Luglio 2.234.000 telespettatori (13.5%) hanno visto ieri una nuova puntata di… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Venerdì 30 Luglio #Techetechete ha conquistato nel programma di ieri 2.732.000 telespettatori pari… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

tv,sera: Top Dieci vs Ines dell'anima mia. Auditelsera, 30 luglio 2021 Top Dieci di Carlo Conti vince contro la serie in costume Ines dell'anima mia. Rai 1: Top Dieci , la replica ...tvvenerdì 30 luglio 2021: Morning News non eguaglia Mattino 5 di Panicucci e Vecchi Mediaset ha deciso di non spegnere l'informazione su Canale 5. Dopo più di un mese dalla fine di ...Gaetano Curreri, il leader degli Stadio, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Ascolti dopo essersi sentito male nella tappa di San Benedetto del Tronto del tour della band, iniziato il 24 ...Ascolti Tv venerdi 30 luglio 2021, vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti televisivi. Ampia come sempre è stata l’offerta dei principali network generalisti, dai film di maggior successo a ...