Ascoli | focolaio alle nozze ma gli invitati non si trovano | gli sposi vivono e lavorano a Roma

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #focolaio al banchetto di nozze ad Ascoli, ma gli invitati non si trovano: gli sposi vivono e lavorano a Roma https://t… - ilmessaggeroit : #focolaio al banchetto di nozze ad Ascoli, ma gli invitati non si trovano: gli sposi vivono e lavorano a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoli focolaio

Il Messaggero

... con rito civile, domenica scorsa, dal quale si sarebbe sviluppato unCovid . Circa 120 gli invitati alla cerimonia , proseguita con il banchetto in una villa a Cupra Marittima, zonaIl matrimonio in questione è quello che è stato celebrato, con rito civile, domenica scorsa, dal quale si sarebbe sviluppato un. Circa 120 gli invitati alla , proseguita con il banchetto in ...«I positivi che hanno partecipato al matrimonio del 25 luglio dichiarino i loro contatti e ci aiutino a rintracciarli». L’appello è del Dipartimento di ...Liguria, Salento, Versilia e Romagna fra i più bersagliati dall'aumento dei contagi covid-19 Dalla Liguria alla Sicilia, passando per il Veneto. L'estate accende la voglia di vacanze degli italiani, m ...