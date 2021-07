Advertising

Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Aosta, frana sulla statale vicino a La Salle: auto investita #lasalle - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Aosta, frana sulla statale vicino a La Salle: auto investita #lasalle - occhio_notizie : Aosta, frana sulla statale vicino a La Salle: auto investita dal fango - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Aosta, frana sulla statale vicino a La Salle: auto investita #lasalle - erblin344 : RT @MediasetTgcom24: Aosta, frana sulla statale vicino a La Salle: auto investita #lasalle -

Ultime Notizie dalla rete : Aosta frana

commenta Un'auto in transito sulla strada statale 26 è stata investita nella notte da una massa di fango caduta all'altezza di La Salle. 'Il conducente è rimasto illeso', ha detto il sindaco, Loris ...A causa di una, verificatasi nel corso della notte, è stata chiusa temporaneamente al traffico, in entrambe le direzioni, la Statale, nel comune di La Salle. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze ...Cammina Italia "Calabria Coast to coast", un cammino attraverso la Calabria e il Sud Italia, dal Tirreno allo Jonio, per raccontare una terra meravigliosa ma difficile, dove al potete delle mafie iniz ...Aosta, un'auto in transito sulla strada statale 26 è stata investita nella notte da una massa di fango caduta all'altezza di La Salle ...