(Di sabato 31 luglio 2021) L’atleta italianohaladialle Olimpiadi di Tokyo nel, categoria fino a 81 kg.ha sollevato in tutto 365 kg, 165 nella fase di strappo e 200 in quella di slancio.

sportface2016 : +++ANTONINO PIZZOLATO DI BRONZO NEL SOLLEVAMENTO PESI -81KG. VENTIQUATTRESIMA MEDAGLIA AZZURRA+++ #Olimpiadi #Tokyo2020 #OlympicGames - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Un'altra medaglia di bronzo per l'Italia: è quella di Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi categori… - Eurosport_IT : Irma Testa, Simona Quadarella, Antonino Pizzolato, Mattia Camboni, Mauro Nespoli, Jessica Rossi-Mauro De Filippis e… - _Nitori_kun : RT @perchetendenza: #weightlifting: Perché Antonino Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi -81 kg a #Tokyo2020 http… - fabrimoon : RT @Eurosport_IT: Un bronzo tutto cuore! Bravissimo Nino Pizzolato ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Weightlifting | #ItaliaTeam ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonino Pizzolato

TOKYO (Giappone) - Un'altra medaglia per la spedizione azzurra ai Giochi. La porta, che ha vinto quella di bronzo nel sollevamento pesi, categoria 81 kg. Pesi,medaglia di bronzo Il siciliano campione d'Europa ha alzato 365 kg (165+200), battuto soltanto ...ha ottenuto oggi la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi olimpico 81 kg a Tokyo. Per l'Italia è la 24ma volta che gli atleti salgono sul gradino più basso del podio, mentre il ...(Adnkronos) - Medaglia di bronzo per Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi, categoria -81 kg, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro conquista ...Il 24enne siciliano di Castelvetrano si installa sul gradino più basso del podio, oro al cinese Xiaojun Lyu, argento al dominicano Zacarias Bonnat Michel.