Antonella Clerici bellissima, capelli al vento, sorriso felice | Le vacanze della conduttrice (Di sabato 31 luglio 2021) Antonella Clerici sta trascorrendo dei momenti di pieno relax durante le sue meritate vacanze estive. Dove si trova la conduttrice? L’amatissima presentatrice ha raggiunto la notorietà verso la metà degli anni ’80, periodo in cui ha iniziato a lavorare in vari programmi Rai come ‘Unomattina‘ e ‘Domenica In‘. E’ però diventata ancora più amata dal grande pubblico italiano grazie alla trasmissione ‘La prova del cuoco‘. Nel 2010, è stata invece conduttrice della 60esima edizione del Festival di Sanremo. Nell’ultimo periodo, è stata impegnata con i programmi ‘The Voice Senior‘ e ‘E’ sempre ... Leggi su cityroma (Di sabato 31 luglio 2021)sta trascorrendo dei momenti di pieno relax durante le sue meritateestive. Dove si trova la? L’amatissima presentatrice ha raggiunto la notorietà verso la metà degli anni ’80, periodo in cui ha iniziato a lavorare in vari programmi Rai come ‘Unomattina‘ e ‘Domenica In‘. E’ però diventata ancora più amata dal grande pubblico italiano grazie alla trasmissione ‘La prova del cuoco‘. Nel 2010, è stata invece60esima edizione del Festival di Sanremo. Nell’ultimo periodo, è stata impegnata con i programmi ‘The Voice Senior‘ e ‘E’ sempre ...

Advertising

ManySkills1701 : 'Il gallo è contento perché ha fatto l'uovo', come disse Antonella Clerici alla Prova del Cuoco #reazioneacatena - eibitches : RT @2dead2cum: Antonella clerici guardatela fa paura sembra ti voglia succhiare l’anima - 2dead2cum : Antonella clerici guardatela fa paura sembra ti voglia succhiare l’anima - Gianpaolo_5 : @LucioInterFC @DiMarzio @Bubu_Inter Arrivati i soldi di Antonella Clerici e Bonolis per pagare gli stipendi? - Jedzeniobot : Ho una passione quasi sessuale per il cibo [...] per me quelli che non amano il cibo fanno male anche tutto il rest… -