Angelina Jolie arriva a Venezia: sfavillante nel maxi abito grigio (Di sabato 31 luglio 2021) Continuano le vacanze italiane delle star di Hollywood. Adesso è la volta di Angelina Jolie che è arrivata a Venezia per continuare il suo tour europeo. L’attrice è stata avvistata in un maxi abito argento mentre prendeva un traghetto per spostarsi nel capoluogo veneto. Vacanze a Venezia nell’hotel di lusso per Angelina Jolie Angelina Jolie si sta godendo al meglio l’estate europea. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 31 luglio 2021) Continuano le vacanze italiane delle star di Hollywood. Adesso è la volta diche èta aper continuare il suo tour europeo. L’attrice è stata avvistata in unargento mentre prendeva un traghetto per spostarsi nel capoluogo veneto. Vacanze anell’hotel di lusso persi sta godendo al meglio l’estate europea. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Karmaaisabitchx : la femminilità e la bellezza di Angelina Jolie - Frances32035178 : RT @xxdiordepp: non Angelina Jolie che va in giro per Venezia fasciata dalla testa ai piedi con 40 gradi all’ombra - odionicole : @rabeesty ANGELINA JOLIE STA A VENEZIA - odionicole : per chi è di venezia c'è angelina jolie, se la trovate ditele che la amo da parte mia e fatele una foto vi prego ne ho bisogno - NGiannice : @bestofajolie Sei fantastica stupenda bravissima sei una vera Diva bravissima Atrice complimenti Angelina Jolie sei meravigliosa ????? -

Lil Jolie con 'Regole' a Battiti Live/ Definita la 'Billie Eilish italiana' All'anagrafe Angela ciancio, il suo nome si deve all'ammirazione nei confronti di Angelina Jolie. La scelta di questo nome non è casuale, ma deriva dal fatto che secondo molti dei suoi amici e ...

Il pomeriggio veneziano di Angelina Jolie Pomeriggio veneziano per Angelina Jolie, che è arrivata venerdì intorno alle 17 alla stazione di Santa Lucia a bordo dell’Orient Express da Parigi, assieme alla figlia Shiloh. L’attrice è scesa con ad ...

