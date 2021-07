Andrea Sannino a #Giffoni50Plus canta live la prima volta 'A' signora', l'inedito postumo di Renato Carosone. (Di sabato 31 luglio 2021) Andrea Sannino arriva all'edizione #Giffoni50Plus cantando live la prima volta 'A' signora', l'inedito postumo di Renato Carosone. Leggi su leggo (Di sabato 31 luglio 2021)arriva all'edizionendola'A'', l'di

Advertising

leggoit : Andrea Sannino, da Abbracciame al #Giffoni Film Festival con il brano di Renato Carosone - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Caruso (Live) di Andrea Sannino! Sintonizzati ora. - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Fenesta vascia (Live) di Andrea Sannino! Sintonizzati ora. - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Senza ce penzà (Live) di Andrea Sannino! Sintonizzati ora. - GammaStereoRoma : Andrea Sannino - Abbracciame -