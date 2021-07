Anche Riccardo Trevisani lascia Sky (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo Lele Adani, che diviene commentatore tecnico per l’edizione italiana di Fifa 22, , e lo fa dopo 17 anni. Ha scritto il giornalista su Instagram: ” Ho messo piede a Sky il 31 luglio 2004 Saluto e ringrazio il 31 luglio 2021. 17 anni. Splendidi. Infinite dirette in studio e sui campi. Mille dirette gol. 1325 telecronache. 279 condivise con un amico come @leleadani. Un percorso lunghissimo, di crescita e di lavoro. Il grazie va a @skysport e a chi mi ha permesso di mettere passione ed entusiasmo al servizio di chi ascolta. Facciamo un lavoro bellissimo e complesso. Giudicato spesso con pochi argomenti (su tutti il tifo) e molta fretta. Ho scelto tre highlights di questi 17 lunghi anni, ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo Lele Adani, che diviene commentatore tecnico per l’edizione italiana di Fifa 22, , e lo fa dopo 17 anni. Ha scritto il giornalista su Instagram: ” Ho messo piede a Sky il 31 luglio 2004 Saluto e ringrazio il 31 luglio 2021. 17 anni. Splendidi. Infinite dirette in studio e sui campi. Mille dirette gol. 1325 telecronache. 279 condivise con un amico come @leleadani. Un percorso lunghissimo, di crescita e di lavoro. Il grazie va a @skysport e a chi mi ha permesso di mettere passione ed entusiasmo al servizio di chi ascolta. Facciamo un lavoro bellissimo e complesso. Giudicato spesso con pochi argomenti (su tutti il tifo) e molta fretta. Ho scelto tre highlights di questi 17 lunghi anni, ...

