Amministrative: Si vota il 3 e 4 ottobre (Di sabato 31 luglio 2021) E' stata, finalmente, definita la data per il voto delle Amministrative 2021: fonti governative hanno confermato che le Elezioni Comunali si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 per il primo turno. La decisione ufficiale dovrebbe aarrivare già oggi, nel corso del Consiglio dei Ministri, convocato per approvare anche altri provvedimenti. Alla fine il Governo ha scartato l'ipotesi di votare il 26 settembre, data sostenuta e voluta solo dagli ambienti del Partito Democratico.

