Amichevoli precampionato 2021 | le formazioni ufficiali di Lens-Udinese

(Di sabato 31 luglio 2021) Ledi, valida come amichevole. L’, dopo la sconfitta contro lo Sturm Graz, si ritrova quindi impegnato contro la formazione francese dove spicca il nome dell’ex bianconero Seko Fofana. Per Gotti, invece, ecco Silvestri tra i pali, mentre l’attacco sarà guidato da Okaka e Forestieri. Ecco quindi le scelte dei due allenatori.(3-4-1-2): Leca; Wooh, Fortes, Haidara; Clauss, Doucoure, Fofana, Boura; Kakuta; Banza, Ganago(3-5-2): Silvestri; De Maio, Nuytinck, Samir; Udogie, Pereyra, Arslan, ...

Tornato dopo una stagione da urlo a Verona, il mancino sta ben figurando anche nel... il turco è apparso brillante e già in linea con le idee di gioco di Inzaghi nelle prime. ...Il Lens nella scorsa stagione ha sfiorato il piazzamento europeo, concludendo al settimo posto la Ligue 1 francese: 5in questofinora per la formazione allenata da Franck ...Le formazioni ufficiali di Lens-Udinese, valida come amichevole precampionato. L’Udinese, dopo la sconfitta contro lo Sturm Graz, si ritrova quindi impegnato contro la formazione francese dove spicca ...Gli undici di Roma e Siviglia che scenderanno in campo alle 18:30 all’Estadio Algarve Nonostante sia ancora il momento delle amichevoli precampionato, si inizia già a respirare profumo di grande calci ...