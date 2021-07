Amichevoli: Cagliari ko con l’Augusta. Vincono Atalanta ed Empoli (Di sabato 31 luglio 2021) Pomeriggio di altre Amichevoli per diversi club di Serie A. L’Atalanta ha battuto il Pordenone 2-1 con i gol di Piccoli e Kovalenko che nella ripresa ha regalato il successo alla Dea. Il Cagliari invece ha ceduto 3-1 all’Augusta in Germania. Non è bastato ai sardi una buona prova e un bel gol di Joao Pedro per uscire con un risultato positivo. Infine, successo per l’Empoli per 9-0 contro i dilettanti del Montecatini. Da segnalare le doppiette di Piscopo e Mancuso. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021) Pomeriggio di altreper diversi club di Serie A. L’ha battuto il Pordenone 2-1 con i gol di Piccoli e Kovalenko che nella ripresa ha regalato il successo alla Dea. Ilinvece ha ceduto 3-1 alin Germania. Non è bastato ai sardi una buona prova e un bel gol di Joao Pedro per uscire con un risultato positivo. Infine, successo per l’per 9-0 contro i dilettanti del Montecatini. Da segnalare le doppiette di Piscopo e Mancuso. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

