Amichevole Roma-Siviglia, pari senza reti tra gli uomini di Mou e la squadra andalusa (Di sabato 31 luglio 2021) È finita a reti bianche l'Amichevole tra Roma e Siviglia andata in scena nel pomeriggio. Gli uomini di Mou, nonostante quasi mezz'ora di superiorità numeri per l'espulsione di Gudelj, non sono riusciti a sbloccare il match. Prova abbastanza deludente per i giallorossi, che hanno addirittura rischiato di capitolare più volte nel primo tempo. Meglio, invece, nella ripresa. Il risultato non si sblocca a Faro. #RomaSevilla si conclude 0-0.#ASRoma pic.twitter.com/3anJp1HCVv — AS Roma (@OfficialASRoma) July 31, 2021

