Amburgo-Dinamo Dresda 1 agosto | ore 13 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 31 luglio 2021) In circostanze normali, domenica il Volksparkstadion sarebbe tutto esaurito e con temperature piacevoli, che da queste parti non sono così frequenti. Comunque, 17.100 spettatori potranno assistere a questa partita, anche se l’impianto di Sylvesterallee ne potrebbe contenere fino a 57.000. Gli anseatici hanno battuto una delle favorite al debutto in campionato (1-3 contro lo Schalke InfoBetting: Scommesse Sportive e