Amazon multata dall'Autorità per la Privacy lussemburghese per 887 milioni di dollari (Di sabato 31 luglio 2021) La CNPD, ovvero la Commission Nationale pour la Protection des Données (Commissione Nazionale per la Protezione dei Dati) con sede in Lussemburgo, ha multato il noto colosso Amazon per ben 887 milioni di dollari, ovvero quasi 746 milioni di euro. Il motivo? Aver violato le regolamentazioni europee sul trattamento dei dati sensibili degli utenti e aver esposto tali dati a problemi di sicurezza. Amazon, ovviamente, ha fortemente negato tali accuse e annunciato l'intenzione di far ricorso in appello: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 31 luglio 2021) La CNPD, ovvero la Commission Nationale pour la Protection des Données (Commissione Nazionale per la Protezione dei Dati) con sede in Lussemburgo, ha multato il noto colossoper ben 887di, ovvero quasi 746di euro. Il motivo? Aver violato le regolamentazioni europee sul trattamento dei dati sensibili degli utenti e aver esposto tali dati a problemi di sicurezza., ovviamente, ha fortemente negato tali accuse e annunciato l'intenzione di far ricorso in appello: Leggi altro...

Advertising

infoiteconomia : Amazon multata per 746 milioni di euro per violazione delle normative europee sulla privacy -… - Eurogamer_it : #Amazon multata dall'Autorità per la Privacy lussemburghese per 887 milioni di dollari. - infoiteconomia : Amazon è stata multata in Europa per l’incredibile cifra di 746 milioni di euro. Ha violato il GDPR europeo - zazoomblog : Amazon è stata multata in Europa per l’incredibile cifra di 746 milioni di euro. Ha violato il GDPR europeo -… - Digital_Day : Amazon colleziona un nuovo record: si è beccata la multa più alta mai comminata in Europa per violazione della priv… -