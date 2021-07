Amanda Knox si scaglia contro il film Stillwater, ispirarato alla sua storia: 'Danneggia la mia reputazione' (Di sabato 31 luglio 2021) Amanda Knox contro il film ' Stillwater ', diretto da Tom McCarthy che ha esordito al Festival di Cannes. La vicenda è parzialmente ispirata alla sua vicenda da imputata e poi assolta nell'omicidio di ... Leggi su leggo (Di sabato 31 luglio 2021)il', diretto da Tom McCarthy che ha esordito al Festival di Cannes. La vicenda è parzialmente ispiratasua vicenda da imputata e poi assolta nell'omicidio di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Amanda Knox contro Matt Damon per 'La ragazza di Stillwater': 'Basta sfruttare il mio nome!'… - JuliaGoldmine : RT @Lore_Magnifico: Amanda Knox si scaglia contro il film Stillwater perché danneggia la sua reputazione. Credo che la sua reputazione sia… - Spectra_anna : RT @Lore_Magnifico: Amanda Knox si scaglia contro il film Stillwater perché danneggia la sua reputazione. Credo che la sua reputazione sia… - sono_Exy : Si é arrabbiata perché non ci guadagna? - PerugiaToday : Amanda Knox 'attacca' Matt Damon: 'Immagine distorta di me, non ho fatto nulla di male. L'assassino è Rudy Guede' -