Amanda Knox furibonda per il film con Matt Damon: “Che significa ispirato alla ‘mia saga’? Non a quello che ho fatto io ma Rudy Guede. Il mio nome vi appartiene?” (Di sabato 31 luglio 2021) Non si contano i tweet che Amanda Knox ha scritto per dissociarsi e anzi arrabbiarsi con Tom McCarthy, regista de “La ragazza di Stilwater” con Matt Damon. La pellicola prende spunto dall’omicidio di Meredith Kercher: Bill, un tecnico petrolifero dell’Oklahoma, corre in aiuto della figlia Allison, accusata di omicidio a Marsiglia. Knox scrive su Twitter: “Il mio nome vi appartiene? Il mio viso? La mia storia? Continuo a tornare a queste domande perché altri continuano ad approfittare del mio nome, del mio volto e della mia storia senza il mio consenso. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Non si contano i tweet cheha scritto per dissociarsi e anzi arrabbiarsi con Tom McCarthy, regista de “La ragazza di Stilwater” con. La pellicola prende spunto dall’omicidio di Meredith Kercher: Bill, un tecnico petrolifero dell’Oklahoma, corre in aiuto della figlia Allison, accusata di omicidio a Marsiglia.scrive su Twitter: “Il miovi? Il mio viso? La mia storia? Continuo a tornare a queste domande perché altri continuano ad approfittare del mio, del mio volto e della mia storia senza il mio consenso. ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Amanda Knox contro Matt Damon per 'La ragazza di Stillwater': 'Basta sfruttare il mio nome!'… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Amanda Knox contro Matt Damon per 'La ragazza di Stillwater': 'Basta sfruttare il mio nome!' #laragazzadistillwater h… - CatelliRossella : Amanda Knox contro Stillwater, 'immagine sbagliata di me' - Nord America - ANSA - GreenDew_ : RT @_diana87: Amanda Knox hai rotto i c0gli0ni. Si preoccupa della sua reputazione che viene danneggiata, capito? Quando faceva le battutin… - Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Amanda Knox contro Matt Damon per 'La ragazza di Stillwater': 'Basta sfruttare il mio nome!' #laragazzadistillwater h… -