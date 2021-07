Alternanza scuola-lavoro: patto formativo dello studente nei licei e adesione ai percorsi. Scarica modello da far firmare ai genitori (Di sabato 31 luglio 2021) La Legge 107/2015 ha dato forma giuridica all’Alternanza scuola lavoro anche nei licei. L’art.1-c33 prevede, infatti, che al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di Alternanza scuola-lavoro sono attuati, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore (poi ridotte a 90 ore con L. 145/2018) nel triennio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 31 luglio 2021) La Legge 107/2015 ha dato forma giuridica all’anche nei. L’art.1-c33 prevede, infatti, che al fine di incrementare le opportunità die le capacità di orientamento degli studenti, idisono attuati, nei, per una durata complessiva di almeno 200 ore (poi ridotte a 90 ore con L. 145/2018) nel triennio. L'articolo .

