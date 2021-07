Allegri: «Pjanic? Ho Ramsey. Cristiano Ronaldo felice alla Juventus» (Di sabato 31 luglio 2021) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a margine del Trofeo Berlusconi contro il Monza: le dichiarazioni Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Mediaset a margine del Trofeo Berlusconi contro il Monza. KULUSEVSKI – «Ha buone potenzialità, ma deve migliorare molto in cattiveria sotto porta. Ci sono situazioni in cui deve essere più concreto, deve imparare ad attaccare meglio la porta. Quando ha tirato alto è andato col piattone: tirare di collo non è vergogna, però è un giocatore importante. Deve crescere e ha tutto il tempo per farlo». Pjanic – «Non lo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Massimiliano, allenatore della, ha parlato a margine del Trofeo Berlusconi contro il Monza: le dichiarazioni Massimiliano, allenatore della, ha parlato a Mediaset a margine del Trofeo Berlusconi contro il Monza. KULUSEVSKI – «Ha buone potenzialità, ma deve migliorare molto in cattiveria sotto porta. Ci sono situazioni in cui deve essere più concreto, deve imparare ad attaccare meglio la porta. Quando ha tirato alto è andato col piattone: tirare di collo non è vergogna, però è un giocatore importante. Deve crescere e ha tutto il tempo per farlo».– «Non lo ...

pisto_gol : 40’ di press-conference per sapere che l’obiettivo della Juve di Allegri è arrivare in fondo a tutte le competizion… - _Morik92_ : Su #Pjanic, ecco quanto raccolto: il #Barcellona ha bisogno di monetizzare il più possibile e accetterebbe un prest… - morenoAlmare : RT @mirkonicolino: #Allegri: “#Ramsey ha fatto una grande partita davanti la difesa. Se lo convinciamo a giocare lì sarà l’ideale. #Kulusev… - TUTTOJUVE_COM : Mediaset - Paganin: 'Pjanic alla Juve? Non so quanto la Juve vada in pressing sul bosniaco, Ramsey ha convinto Alle… - junews24com : #Allegri non si sbottona su #Pjanic alla #Juve?? -