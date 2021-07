Allarme roghi in Grecia, evacuazioni nel Peloponneso (Di sabato 31 luglio 2021) Gli incendi boschivi imperversano in Grecia, dove quattro villaggi nel nord - ovest del Peloponneso, vicino alla città di patrasso, sono stati sgomberati. Lo annunciano i vigili del fuoco greci, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 31 luglio 2021) Gli incendi boschivi imperversano in, dove quattro villaggi nel nord - ovest del, vicino alla città di patrasso, sono stati sgomberati. Lo annunciano i vigili del fuoco greci, che ...

Advertising

CorriereAlpi : La maggior parte sono concentrati in Sicilia (250). Sono esplosi nelle ultime 24 ore. Dieci squadre dei vigili del… - mattinodipadova : La maggior parte sono concentrati in Sicilia (250). Sono esplosi nelle ultime 24 ore. Dieci squadre dei vigili del… - Bisagnino2 : Allarme incendi, oltre 800 roghi in Italia - tribuna_treviso : La maggior parte sono concentrati in Sicilia (250). Sono esplosi nelle ultime 24 ore. Dieci squadre dei vigili del… - nuova_venezia : La maggior parte sono concentrati in Sicilia (250). Sono esplosi nelle ultime 24 ore. Dieci squadre dei vigili del… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme roghi Allarme roghi in Grecia, evacuazioni nel Peloponneso Gli incendi boschivi imperversano in Grecia, dove quattro villaggi nel nord - ovest del Peloponneso, vicino alla città di patrasso, sono stati sgomberati. Lo annunciano i vigili del fuoco greci, che ...

Emergenza incendi in mezza Europa I roghi hanno distrutto ettari ed ettari di natura e vegetazione. Intanto le autorità hanno ... incendi in Sardegna, bombe d'acqua al nord Allarme incendi: brucia la Sicilia, 4 vittime in Turchia ...

Allarme roghi in Grecia, evacuazioni nel Peloponneso - Europa Agenzia ANSA Dietro l'emergenza incendi in Sicilia spunta l'ombra del business fotovoltaico L’ultima suggestione è affiorata durante i lavori della commissione Antimafia, che proprio in queste settimane sta indagando sugli incendi: alcuni proprietari terrieri hanno raccontato di essere stati ...

Allarme roghi in Grecia, evacuazioni nel Peloponneso ROMA, 31 LUG - Gli incendi boschivi imperversano in Grecia, dove quattro villaggi nel nord-ovest del Peloponneso, vicino alla città di patrasso, sono stati sgomberati. (ANSA) ...

Gli incendi boschivi imperversano in Grecia, dove quattro villaggi nel nord - ovest del Peloponneso, vicino alla città di patrasso, sono stati sgomberati. Lo annunciano i vigili del fuoco greci, che ...hanno distrutto ettari ed ettari di natura e vegetazione. Intanto le autorità hanno ... incendi in Sardegna, bombe d'acqua al nordincendi: brucia la Sicilia, 4 vittime in Turchia ...L’ultima suggestione è affiorata durante i lavori della commissione Antimafia, che proprio in queste settimane sta indagando sugli incendi: alcuni proprietari terrieri hanno raccontato di essere stati ...ROMA, 31 LUG - Gli incendi boschivi imperversano in Grecia, dove quattro villaggi nel nord-ovest del Peloponneso, vicino alla città di patrasso, sono stati sgomberati. (ANSA) ...