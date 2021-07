Al Bano | polemica per aver cantato in Chiesa ad un matrimonio | la replica del cantante al vescovo di Andria

(Di sabato 31 luglio 2021) Settimane dopo latra Ale la Diocesi di, ilha finalmente rotto il silenzio e detto la sua sulla vicenda. Alera stato ripreso dalperad un: ne era seguita una dura lettera in cui si invitata a non spettacolarizzare l’altare. Il diretto interessato però rigetta tutte le accuse. Al, ripreso perin, non ci sta e risponde La notizia era emersa lo scorso 9 luglio: con una dura ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bano polemica

Thesocialpost.it

...settimana fa Monsignor Luigi Mansi si è detto amareggiato e addolorato dopo le immagini di Alche ha cantato in chiesa al matrimonio di due amici e questo ha fatto 'scoppiare' la. Nulla ...AlCarrisi indignato dopo l'intervento del vescovo di Andria: "Sono profondamente amareggiato" AlCarrisi recentemente è finito al centro di unamolto particolare. Il cantante di Cellino San Marco per compiacere un suo caro amico, ha cantato per lui il giorno delle sue nozze nella ...Il cantante di Cellino San Marco e la sua giovane compagna si confessano in coppia al settimanale Oggi in edicola. Per fugare ogni dubbio sul loro rapporto. Che è davvero inossidabile ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 21.00 – Depay si presenta al Barcellona – Parole dolci per il su ...