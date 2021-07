Al Bano parole dolorose sulla fine del suo matrimonio “Quando Romina se ne è andata …”

(Di sabato 31 luglio 2021) AlPower sono una delle coppie artistiche più amate e seguite al mondo. Il loro grande successo infatti non è legato solamente all’Italia ma anche a tanti altri Paesi dove i due hanno moltissimi fan.e Alsono stati, e continuano ad essere, una brillante coppia sul palco ma per tanti anni lo sono stati anche nella vita privata. Dal loro grande amore sono nati quattro figli ma ad un certo punto, esattamente nel 1996, la Power ha deciso di proseguire la propria vita da sola. Come ha reagito Ala questa decisione? Dopo tanti anni l’artista è tornato a parlarne. La ...

Advertising

CronacaSocial : Al Bano Jr, figlio di Al Bano Carrisi, senza freni. Parole dure. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Bano parole

In una intervista concessa al settimanale Voi , così, Alsi difende rispondendo alle gravi accuse che gli sono state mosse. Queste le sueA quel punto, quando suo padre Allo scoprì, le telefonò e i due ebbero un' accesa discussione poiché il cantante era contrariato dal fatto che la figlia si trovasse nella stessa città in cui ...Al Bano e Romina Power sono una delle coppie artistiche più amate e seguite al mondo. Il loro grande successo infatti non è legato solamente all'Italia ma anche a tanti altri Paesi dove i due ...Quando era adolescente, di esperienze così l’attrice americana ne ha avute molte, ma ha smesso dopo aver incontrato il noto cantante pugliese. La cantante Romina Power continua a far parlare di sé. Si ...