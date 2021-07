Ajax, tragedia per Gesser: 16enne morto in un incidente (Di sabato 31 luglio 2021) Muore a 16 anni in un tragico incidente Gesser, talento dell’Ajax. tragedia in Olanda. Ecco tutti i dettagli sulla pessima notizia. Leggi su pianetamilan (Di sabato 31 luglio 2021) Muore a 16 anni in un tragico, talento dell’in Olanda. Ecco tutti i dettagli sulla pessima notizia.

Advertising

DiMarzio : #Ajax | Tragedia nella notte: a 16 anni il giovane talento Noah #Gesser è morto in un incidente stradale - GoalItalia : #Ajax in lutto: il giovane talento Noah Gesser è morto a 16 anni in un incidente stradale ?? - PianetaMilan : .@AFCAjax, tragedia per #Gesser: 16enne morto in un incidente - #ACMilan #Milan - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Ajax | Tragedia nella notte: a 16 anni il giovane talento Noah #Gesser è morto in un incidente stradale - BortoneMauro : RT @calciotoday_it: ?? Mondo del calcio in lutto per #Gesser -