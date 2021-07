A Tokyo Quadarella di bronzo. Deludono judo e tiro a volo

(Di sabato 31 luglio 2021) AGI - Il super sabato ai Giochi Olimpici si è aperto con una medaglia diper l'Italia. Dopo la delusione dei 1.500, Simonaha saputo trovare le energie fisiche e soprattutto mentali per reagire e conquistare in rimonta il terzo posto negli 800 dominati, come da pronostico, dall'americana Kathleen Ledecky davanti alla sorprendente australiana Titmus. "Dovevo tornare a casa con il sorriso, dovevo prendere questa medaglia e ce l'ho fatta - ha raccontato una felicissima Simona- Ci ho messo cuore e anima, ma ho anche fatto una gara con la testa. Ho visto la gara di Paltrinieri e mi ha messo i brividi. 'Se ce l'ha ...

'Dovevo tornare a casa con il sorriso, dovevo prendere questa medaglia e ce l'ho fatta - ha raccontato una felicissima Simona- Ci ho messo cuore e anima , ma ho anche fatto una gara con ...OLIMPIADI2020, il nuoto da medaglia: la staffetta 4x100 stile... Simona, una medaglia di bronzo per raccogliere l'eredità di Federica Pellegrini Il nutrizionista, la colazione dolce ...uadarella: “Volevo tornare a casa col sorriso…”Nella gara degli 800 metri stile libero femminili alle Olimpiadi di Tokyo, Simona Quadarella conquista il terzo posto e la medaglia di bronzo. Queste le ...Ventunesima medaglia per l'Italia e grande soddisfazione per la nuotatrice che ha saputo superrae la delusione per la prestazione nei 1.500 metri condizionata da una gatroenterite che aveva colpito l' ...