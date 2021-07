A rischio zona gialla tre Regioni dopo Ferragosto. Verso il Green pass su treni e aerei (Di sabato 31 luglio 2021) Con la curva dei contagi di Coronavirus che è tornata a salire e i ricoveri che riprendono a crescere, la lista delle attività per cui sarà previsto l’obbligo del Green pass è destinata ad allungarsi. Per la prossima settimana, il governo approverà il decreto per allargare l’uso della certificazione verde anche per i trasporti, dai treni alle navi, passando per gli aerei. Una misura indispensabile secondo l’esecutivo per contenere i contagi in un periodo così intenso di spostamenti per le vacanze, ma anche in prospettiva autunnale, con il rientro a scuola che sarà organizzato perché tutti o quasi gli ... Leggi su open.online (Di sabato 31 luglio 2021) Con la curva dei contagi di Coronavirus che è tornata a salire e i ricoveri che riprendono a crescere, la lista delle attività per cui sarà previsto l’obbligo delè destinata ad allungarsi. Per la prossima settimana, il governo approverà il decreto per allargare l’uso della certificazione verde anche per i trasporti, daialle navi,ando per gli. Una misura indispensabile secondo l’esecutivo per contenere i contagi in un periodo così intenso di spostamenti per le vacanze, ma anche in prospettiva autunnale, con il rientro a scuola che sarà organizzato perché tutti o quasi gli ...

