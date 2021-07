A Parigi in migliaia in piazza della Bastiglia contro il Green pass al grido di «Liberté» – Il video (Di sabato 31 luglio 2021) Ancora una volta le strade di Parigi si riempiono di manifestanti no Green pass, che protestano contro il governo francese per la decisione del 12 luglio scorso di consentire l’ingresso a bar e ristoranti solo ai cittadini muniti di certificazione verde Covid-19. Al grido di «Liberté» la folla protesta senza mascherina e distanziamento sociale, così come era successo nei giorni scorsi in occasione delle altre manifestazioni no Green pass organizzate. Intanto in Francia i contagi continuano ad aumentare a causa della diffusione ... Leggi su open.online (Di sabato 31 luglio 2021) Ancora una volta le strade disi riempiono di manifestanti no, che protestanoil governo francese per la decisione del 12 luglio scorso di consentire l’ingresso a bar e ristoranti solo ai cittadini muniti di certificazione verde Covid-19. Aldi «» la folla protesta senza mascherina e distanziamento sociale, così come era successo nei giorni scorsi in occasione delle altre manifestazioni noorganizzate. Intanto in Francia i contagi continuano ad aumentare a causadiffusione ...

