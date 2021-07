A Montespertoli la replica dello spettacolo "Di Vino Inferno"

(Di sabato 31 luglio 2021) Per partecipare all'evento è richiesta la prenotazione al numero 3291616913 oppure all'indirizzo email sales.linda@casadimonte.it. Ilaria Biancalani

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Montespertoli replica

La Nazione

Laandrà in scena in occasione dell'evento "A veglia sulle aie di" , ciclo di eventi promosso dal Comune di, martedì 3 agosto alle 21,30 a Casa di Monte, ...Via della Leccia snc -. Guidi1929: Solo domenica 20. visita alle vigne e alle cantine gratuita. Il costo della degustazione varia dai 10 ai 15 euro. Prenotazioni: nicola@guidi1929.com - ...Dopo lo straordinario successo ottenuto durante la 63esima Mostra del Chianti, torna a Montespertoli lo spettacolo "Di Vino Inferno" a cura di Giovanna M. Carli. Si tratta di un perfetto mix fra arte, ...Aggiunti 95 loculi e 50 sepolture a terra, oltre ad un nuovo locale magazzino. I sindaci Barnini e Mugnaini: "Un intervento necessario" ...